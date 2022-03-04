Названы территории в Азербайджане, где наиболее часто встречаются леопарды

Названы территории, где в Азербайджане наиболее часто встречаются леопарды.

Названы территории, где в Азербайджане наиболее часто встречаются леопарды.

Как сообщает Report, руководитель азербайджанского представительства Всемирного фонда дикой природы Эльшад Аскеров во время выступления на "Экспертном часе" сказал, что леопарды в настоящее время обитают в Хирканском национальном парке и Зангезурском национальном парке в Нахчыване.

"Недавно в освобожденном Кяльбаджаре также замечен леопард. В серых горах вокруг Мингячевирского озера некоторое время можно было наблюдать леопардов. В последнее время такая информация поступила и с территории Шахдагского национального парка, мы ждем ее подтверждения", - отметил он.