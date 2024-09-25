О нас

Названы территории Азербайджана с рекордными показателями жары в летнем сезоне

Названы территории Азербайджана с рекордными показателями жары в летнем сезоне Этим летом самая высокая температура в Азербайджане была зарегистрирована в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) и центрально-низменных районах.
Экология
25 сентября 2024 г. 11:01
Названы территории Азербайджана с рекордными показателями жары в летнем сезоне

Этим летом самая высокая температура в Азербайджане была зарегистрирована в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) и центрально-низменных районах.

Об этом сообщили в ответ на запрос Report в Национальной службе гидрометеорологии.

Изменения климата последних лет повлияли и на погодные условия этого летнего сезона в стране. В отдельные периоды наблюдалось воздействие волн жары, что сказалось на суточных и месячных показателях температуры.

"Самая жаркая погода в стране наблюдалась 20 июля, когда в Гаджигабуле столбики термометров поднялись до 43,4 градуса. В Баку и на Абшеронском полуострове максимальная жара наблюдалась 5 августа - 39 градусов", - говорится в сообщении.

В то же время самый высокий показатель температуры в стране за последние 10 лет был зарегистрирован в 2018 году. По данным, в Джульфе (Нахчыван) температура воздуха достигала 45 градусов, в Баку и на Абшеронском полуострове – 44,5 градуса.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu yay Azərbaycanda ən yüksək temperatur qeydə alınan yerlər açıqlanıb

Экслюзивные новости

Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
24 сентября 2024 г. 15:04
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
24 сентября 2024 г. 11:29
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
24 сентября 2024 г. 10:30
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
21 сентября 2024 г. 18:59
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
21 сентября 2024 г. 16:03
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
17 сентября 2024 г. 16:12
Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
16 сентября 2024 г. 12:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi