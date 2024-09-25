Названы территории Азербайджана с рекордными показателями жары в летнем сезоне

Этим летом самая высокая температура в Азербайджане была зарегистрирована в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) и центрально-низменных районах.

Этим летом самая высокая температура в Азербайджане была зарегистрирована в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) и центрально-низменных районах.

Об этом сообщили в ответ на запрос Report в Национальной службе гидрометеорологии.

Изменения климата последних лет повлияли и на погодные условия этого летнего сезона в стране. В отдельные периоды наблюдалось воздействие волн жары, что сказалось на суточных и месячных показателях температуры.

"Самая жаркая погода в стране наблюдалась 20 июля, когда в Гаджигабуле столбики термометров поднялись до 43,4 градуса. В Баку и на Абшеронском полуострове максимальная жара наблюдалась 5 августа - 39 градусов", - говорится в сообщении.

В то же время самый высокий показатель температуры в стране за последние 10 лет был зарегистрирован в 2018 году. По данным, в Джульфе (Нахчыван) температура воздуха достигала 45 градусов, в Баку и на Абшеронском полуострове – 44,5 градуса.