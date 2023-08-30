Названы страны с самым высоким уровнем загрязнения воздуха

Страны Азии и Африки продолжают лидировать в списке государств с самым высоким уровнем загрязнения воздуха.

Страны Азии и Африки продолжают лидировать в списке государств с самым высоким уровнем загрязнения воздуха.

Как передает Report , об этом говорится в ежегодном Индексе качества жизни воздуха (AQLI), составленном исследователями Института энергетической политики Чикагского университета (EPIC).

Специалисты оценили концентрацию в атмосфере мелкодисперсных частиц PM 2,5 и выяснили, что сильнее всего рискуют своей жизнью и здоровьем люди, проживающие в Бангладеш, Индии, Пакистане, Китае, Нигерии и Индонезии.

По данным исследователей, уровень PM2,5 в Южной Азии вырос почти на 10 процентов с 2013 года — на этом фоне средняя продолжительность жизни в регионе сократилась примерно на пять лет. Эксперты добавили, что на фоне растущего потребления энергии в Центральной и Западной Африке загрязнение воздуха твердыми частицами стало для людей не менее серьезной угрозой, чем ВИЧ/СПИД или малярия.

В EPIC отметили, что успехи в решении проблемы пока делает только Китай - уровень загрязнения там ощутимо уменьшился, но все еще остается выше допустимых значений Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). На этом фоне средняя продолжительность жизни в стране выросла на 2,2 года с 2013-го. Если концентрация PM 2,5 в воздухе приблизится к стандарту ВОЗ, то показатель вырастет еще на 2,5 года, спрогнозировали исследователи.