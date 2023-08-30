О нас

Названы страны с самым высоким уровнем загрязнения воздуха

Названы страны с самым высоким уровнем загрязнения воздуха Страны Азии и Африки продолжают лидировать в списке государств с самым высоким уровнем загрязнения воздуха.
Экология
30 августа 2023 г. 05:09
Названы страны с самым высоким уровнем загрязнения воздуха

Страны Азии и Африки продолжают лидировать в списке государств с самым высоким уровнем загрязнения воздуха.

Как передает Report, об этом говорится в ежегодном Индексе качества жизни воздуха (AQLI), составленном исследователями Института энергетической политики Чикагского университета (EPIC).

Специалисты оценили концентрацию в атмосфере мелкодисперсных частиц PM 2,5 и выяснили, что сильнее всего рискуют своей жизнью и здоровьем люди, проживающие в Бангладеш, Индии, Пакистане, Китае, Нигерии и Индонезии.

По данным исследователей, уровень PM2,5 в Южной Азии вырос почти на 10 процентов с 2013 года — на этом фоне средняя продолжительность жизни в регионе сократилась примерно на пять лет. Эксперты добавили, что на фоне растущего потребления энергии в Центральной и Западной Африке загрязнение воздуха твердыми частицами стало для людей не менее серьезной угрозой, чем ВИЧ/СПИД или малярия.

В EPIC отметили, что успехи в решении проблемы пока делает только Китай - уровень загрязнения там ощутимо уменьшился, но все еще остается выше допустимых значений Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). На этом фоне средняя продолжительность жизни в стране выросла на 2,2 года с 2013-го. Если концентрация PM 2,5 в воздухе приблизится к стандарту ВОЗ, то показатель вырастет еще на 2,5 года, спрогнозировали исследователи.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Неустойчивая погода продлится в Азербайджане до 30 августа
Неустойчивая погода продлится в Азербайджане до 30 августа
29 августа 2023 г. 18:44
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
29 августа 2023 г. 13:42
В Азербайджане ожидается нестабильная погода
В Азербайджане ожидается нестабильная погода
28 августа 2023 г. 15:51
В Азербайджане местами ожидаются дожди и ветер
В Азербайджане местами ожидаются дожди и ветер
28 августа 2023 г. 13:22
В ряде рек Азербайджана поднялся уровень воды
В ряде рек Азербайджана поднялся уровень воды
27 августа 2023 г. 23:28
В Минэкологии рассказали о фактической и прогнозируемой погоде в Азербайджане
В Минэкологии рассказали о фактической и прогнозируемой погоде в Азербайджане
27 августа 2023 г. 17:46
В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается пасмурная погода
В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается пасмурная погода
27 августа 2023 г. 13:20
В ряде районов Азербайджана прошли грозы и ливни
В ряде районов Азербайджана прошли грозы и ливни
27 августа 2023 г. 12:49
В ряде районов Азербайджана прошли грозы и ливни - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
В ряде районов Азербайджана прошли грозы и ливни - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
26 августа 2023 г. 22:16
Прогноз погоды на завтра
Прогноз погоды на завтра
26 августа 2023 г. 12:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi