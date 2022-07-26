Названы рестораны, загрязняющие воздух в Азербайджане

В ходе очередного мониторинга объектов общественного питания, домов торжеств и ресторанов, действующих в Азербайджане, были приняты правовые меры в отношении объектов общепита, выбрасывающих в воздух чрезмерное количество вредных веществ и осуществляющих

В ходе очередного мониторинга объектов общественного питания, домов торжеств и ресторанов, действующих в Азербайджане, были приняты правовые меры в отношении объектов общепита, выбрасывающих в воздух чрезмерное количество вредных веществ и осуществляющих свою деятельность в нарушение установленных норм.

Как сообщили Report в Государственной службе экологической безопасности, в ходе мониторинга и измерительных работ, проведенных посредством передвижной лаборатории было установлено, что объекты общепита "Гюлюстан", "София", "Шеки", действующие в Ясамальском, Насиминском, Наримановском районах города Баку, "SV Beach", "Sevgilim", "Sultan", действующие в Сумгайыте, и "Ideal", "Shams", "Shahzade", действующие в городе Гяндже, выбрасывают в воздух большое количество вредных веществ.

В соответствии с требованиями статьи 234 Кодекса об административных правонарушениях по данным фактам владельцы указанных объектов были оштрафованы.

Государственная служба экологической безопасности призвала владельцев ресторанов и домов торжеств не загрязнять воздух, следить за тем, чтобы технические показатели очистительных устройств в их заведениях соответствовали нормам. На предприятиях общественного питания страны продолжаются мероприятия по мониторингу.