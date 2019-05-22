Названы районы Баку с самым высоким уровнем атмосферного загрязнения

"В мае был произведен выездной мониторинг атмосферного воздуха в городах Баку и Сумгайыт".

Как сообщает Report, об этом заявила директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

По ее словам, по результатам мониторингов, уровень загрязненности атмосферы в населенных пунктах Насиминского, Хатаинского, Низаминского, Сабаильского, Ясамальского и Сабунчинского районов немного превысил норму, что объясняется активным движением транспорта на указанных территориях: "Превышение уровня пыли также связано с проведением во всех столичных районах строительно-монтажных работ. Результаты показывают, что по сравнению с другими административными районами, уровень загрязненности атмосферы в Хатаинском, Низаминском и Сабунчинском районах значительно выше".

У.Тагиева отметила, что аналогичный мониторинг также был проведен в Сумгайыте: "Результаты показали, что показатели качества воздуха в поселках Гаджи Зейналабдин Тагиев и Джорат в пределах санитарной нормы. Сравнительный анализ двух городов показывает, что качество атмосферного воздуха в Сумгайыте более благоприятное".