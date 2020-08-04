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Названы пригодные для использования пляжи Баку

Названы пригодные для использования пляжи Баку СотрудникиУправления Каспийского комплексного экологического мониторинга Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана провели мониторинги на пляжах, отобрали образцы морской воды, провели микробиологический анализ.
Экология
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4 августа 2020 г. 17:16
Названы пригодные для использования пляжи Баку

Сотрудники Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана провели мониторинги на пляжах, отобрали образцы морской воды, провели микробиологический анализ.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, по результатам проведённого мониторинга и исследований, пляжи Бильгя, Мярдякана, Нардарана, Новханы, Пиршаги, Загульбы, Шувялана и Бузовны пригодны для купания.

Мониторинги и исследования на других пляжах вдоль Каспийского побережья продолжаются.

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