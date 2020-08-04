Названы пригодные для использования пляжи Баку

Сотрудники Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана провели мониторинги на пляжах, отобрали образцы морской воды, провели микробиологический анализ.
Как сообщили Report в пресс-службе министерства, по результатам проведённого мониторинга и исследований, пляжи Бильгя, Мярдякана, Нардарана, Новханы, Пиршаги, Загульбы, Шувялана и Бузовны пригодны для купания.
Мониторинги и исследования на других пляжах вдоль Каспийского побережья продолжаются.