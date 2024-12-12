О нас

Названы причины задержки открытия сезона охоты в Азербайджане

Названы причины задержки открытия сезона охоты в Азербайджане В настоящее время специалисты в Азербайджане проводят мониторинг и подсчет видов диких животных и птиц.
Экология
12 декабря 2024 г. 17:12
Названы причины задержки открытия сезона охоты в Азербайджане

В настоящее время специалисты в Азербайджане проводят мониторинг и подсчет видов диких животных и птиц.

Об этом Report заявила представитель Службы охраны биологического разнообразия Арзу Бабаева.

Она отметила, что в ходе прошлогоднего подсчета выявлено заметное сокращение численности птиц, особенно перелетных, что связано с глобальными климатическими изменениями, высыханием водно-болотных угодий и изменениями маршрутов миграции птиц.

"В настоящее время специалисты продолжают подсчет на местах, а ученые анализируют состояние птичьих колоний в различных биотопах и оценивают численность видов птиц. После завершения этой работы будет проведено очередное заседание Координационного совета по вопросам охоты, где примут окончательное решение о дате открытия охотничьего сезона," – подчеркнула А. Бабаева.

В прошлом году охотничий сезон в Азербайджане открылся в сентябре.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ov mövsümünün açılmasının yubanma səbəbi açıqlanıb

Другие новости из категории

В некоторых регионах Азербайджана усилится ветер
В некоторых регионах Азербайджана усилится ветер
12 декабря 2024 г. 17:09
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане
12 декабря 2024 г. 16:43
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
12 декабря 2024 г. 13:19
В Гёйчае прорвало Ширванский оросительный канал, вода хлынула в село
ФотоВ Гёйчае прорвало Ширванский оросительный канал, вода хлынула в село
12 декабря 2024 г. 08:16
В Баку ожидается мокрый снег
В Баку ожидается мокрый снег
11 декабря 2024 г. 18:08
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
11 декабря 2024 г. 17:02
В Евлахском районе сажают новый лес на 30 гектарах
ФотоВ Евлахском районе сажают новый лес на 30 гектарах
11 декабря 2024 г. 16:20
Завтра в Азербайджане ожидаются дождь и снег
Завтра в Азербайджане ожидаются дождь и снег
11 декабря 2024 г. 13:34
В рамках Года солидарности во имя зеленого мира в Билясуваре посажено около 16 тыс. деревьев
ФотоВ рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" в Билясуваре посажено около 16 тыс. деревьев
10 декабря 2024 г. 21:20
Замначальника службы: Гидрометеостанция в Ханкенди - единственная, уцелевшая в период оккупации
ФотоЗамначальника службы: Гидрометеостанция в Ханкенди - единственная, уцелевшая в период оккупации
10 декабря 2024 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi