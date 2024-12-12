Названы причины задержки открытия сезона охоты в Азербайджане

В настоящее время специалисты в Азербайджане проводят мониторинг и подсчет видов диких животных и птиц.

В настоящее время специалисты в Азербайджане проводят мониторинг и подсчет видов диких животных и птиц.

Об этом Report заявила представитель Службы охраны биологического разнообразия Арзу Бабаева.

Она отметила, что в ходе прошлогоднего подсчета выявлено заметное сокращение численности птиц, особенно перелетных, что связано с глобальными климатическими изменениями, высыханием водно-болотных угодий и изменениями маршрутов миграции птиц.

"В настоящее время специалисты продолжают подсчет на местах, а ученые анализируют состояние птичьих колоний в различных биотопах и оценивают численность видов птиц. После завершения этой работы будет проведено очередное заседание Координационного совета по вопросам охоты, где примут окончательное решение о дате открытия охотничьего сезона," – подчеркнула А. Бабаева.

В прошлом году охотничий сезон в Азербайджане открылся в сентябре.