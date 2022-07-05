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Названы наиболее загрязненные территории Каспийского моря

Названы наиболее загрязненные территории Каспийского моря "Каспийское море больше подвержено загрязнению с территорий, где сосредоточены крупные промышленные предприятия. В качестве примера можно привести Сумгайытчай, Говсанский канал, 32-й канал и т.д.".
Экология
5 июля 2022 г. 17:20
Названы наиболее загрязненные территории Каспийского моря

"Каспийское море больше подвержено загрязнению с территорий, где сосредоточены крупные промышленные предприятия. В качестве примера можно привести Сумгайытчай, Говсанский канал, 32-й канал и т.д.".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Назим Махмудов во время выступления на международной конференции на тему “Колебания уровня Каспийского моря в условиях климатических изменений, прогноз и адаптационные мероприятия”.

По его словам, в ходе экологического мониторинга, проведенного в прибрежной полосе, выявлено 128 природных и антропогенных стоков: "Посредством этих стоков происходит загрязнение Каспийского моря. Это приводит к нарушению экологической обстановки и антисанитарии. Эта ситуация также негативно влияет на развитие экотуризма".

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