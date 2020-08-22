Названы фактические погодные условия в регионах

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы на 19:00 22 августа в Дашкесане, Гедабее, Загатале, Грызе, Сарыбаше (Гах), Кишчае (Шеки), Агстафе, Балакене, Товузе, Шамкире, Евлахе, Дагсемене (Газах), Шаруре, Гейгеле, Хыналыге, Джейранчоле

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы на 19:00 22 августа в Дашкесане, Гедабее, Загатале, Грызе, Сарыбаше (Гах), Кишчае (Шеки), Агстафе, Балакене, Товузе, Шамкире, Евлахе, Дагсемене (Газах), Шаруре, Гейгеле, Хыналыге, Джейранчоле наблюдался гром, временами ливни.

Как сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов, в результате сильных ливней на территории Балакена и Загаталы через пункты Балакенчай, Талачай и Загатала прошел сель.

Согласно информации, высота волн на станции Нефтяные камни достигала 5 метров.