Названо количество мальков рыбы, выпущенной в реки Баситчай, Хакаричай, Кёнделенчай и Баргюшад

"В 2022 году в реки Баситчай, Хакаричай, Кёнделенчай и Баргюшад, протекающие по территории Зангиланского, Губадлинского и Физулинского районов было выпущено 417 500 особей золотисто-пестрой форели и карпа (белый амур, белый толстолобик), а в Суговушанское

"В 2022 году в реки Баситчай, Хакаричай, Кёнделенчай и Баргюшад, протекающие по территории Зангиланского, Губадлинского и Физулинского районов было выпущено 417 500 особей золотисто-пестрой форели и карпа (белый амур, белый толстолобик), а в Суговушанское и Хачынчайское водохранилища - 440 000 особей (всего 857 500 особей)".

Как сообщает командированный в Карабах сотрудник Report, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на заседании рабочей группы по вопросам экологии, состоявшемся в Физули.

"Министерство планирует регулярно реализовывать проекты по реинтродукции и увеличению водных биоресурсов", - добавил он.