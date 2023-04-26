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Названо количество мальков рыбы, выпущенной в реки Баситчай, Хакаричай, Кёнделенчай и Баргюшад

Названо количество мальков рыбы, выпущенной в реки Баситчай, Хакаричай, Кёнделенчай и Баргюшад "В 2022 году в реки Баситчай, Хакаричай, Кёнделенчай и Баргюшад, протекающие по территории Зангиланского, Губадлинского и Физулинского районов было выпущено 417 500 особей золотисто-пестрой форели и карпа (белый амур, белый толстолобик), а в Суговушанское
Экология
26 апреля 2023 г. 14:19
Названо количество мальков рыбы, выпущенной в реки Баситчай, Хакаричай, Кёнделенчай и Баргюшад

"В 2022 году в реки Баситчай, Хакаричай, Кёнделенчай и Баргюшад, протекающие по территории Зангиланского, Губадлинского и Физулинского районов было выпущено 417 500 особей золотисто-пестрой форели и карпа (белый амур, белый толстолобик), а в Суговушанское и Хачынчайское водохранилища - 440 000 особей (всего 857 500 особей)".

Как сообщает командированный в Карабах сотрудник Report, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на заседании рабочей группы по вопросам экологии, состоявшемся в Физули.

"Министерство планирует регулярно реализовывать проекты по реинтродукции и увеличению водных биоресурсов", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Bəsitçay, Həkəriçay, Köndələnçay və Bərgüşad çaylarına buraxılmış balıq körpələrinin sayı açıqlanıb

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