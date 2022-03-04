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Названия некоторых животных будут исключены из "Красной книги"

Названия некоторых животных будут исключены из "Красной книги" В настоящее время готовится третье издание "Красной книги".
Экология
4 марта 2022 г. 17:21
Названия некоторых животных будут исключены из Красной книги

В настоящее время готовится третье издание "Красной книги".

Как сообщает Report, об этом на "Экспертном часе" заявил глава азербайджанского представительства Всемирного фонда дикой природы Эльшад Аскеров.

По его словам, планируется исключить из списка в третьем издании дикобразов: "Они могут распространять много опасных заболеваний, так как относятся к видам грызунов. Есть еще несколько таких животных. Некоторые попавшие в прошлое издание животные будут исключены из этого издания. Популяция же некоторых животных восстанавливается".

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Версия на азербайджанском языке Bəzi heyvanların adları “Qırmızı kitab”dan çıxarılacaq

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