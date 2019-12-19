Названы причины появления густого тумана над Баку

Названы причины наблюдаемого над Баку с раннего утра густого тумана.

Как сообщает Report, директор Национального бюро гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева сообщила, что несколько дней в стране наблюдаются аномальные для декабря погодные условия, а температурный режим на 4-5 градусов превышает многолетнюю норму.

По ее словам, наблюдаемый в настоящее время туман возник вследствие синоптических процессов, это метеорологическое явление:

"Этот туман возник из-за повышения влажности воздуха и температурной инверсии, т.е. повышения температуры вместо ее понижения по мере подъема с поверхности земли. Такой туман возникает сначала над морем на Абшеронском полуострове, а слабый ветер с моря распространяет его по суше. Обычно днем он рассеивается, однако зимой может сохраняться относительно долго. Наблюдаемый сейчас слабый юго-восточный ветер завтра сменится северным и в результате уменьшится вероятность образования тумана".

У.Тагиева призвала население не беспокоиться, т.к. наблюдаемый туман не является смогом.