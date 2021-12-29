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Названа территория с наибольшим уровнем загрязнения воздуха в Азербайджане

Названа территория с наибольшим уровнем загрязнения воздуха в Азербайджане Названа территория, где наблюдается наибольший уровень загрязнения воздуха в Азербайджане.
Экология
29 декабря 2021 г. 13:48
Названа территория с наибольшим уровнем загрязнения воздуха в Азербайджане

Названа территория, где наблюдается наибольший уровень загрязнения воздуха в Азербайджане.

Как передает Report, начальник Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева сообщила, что в этом году наибольший уровень загрязнения воздуха зафиксирован в Локбатане.

По ее словам, это связано с высокой интенсивностью транспортного движения в этом районе: "Показатель загрязнения воздуха меняется от сезона к сезону. Самый высокий уровень загрязнения наблюдается в теплый период".

Также У.Тагиева отметила, что за год в службу поступило 954 обращения в связи с загрязнением воздуха: "Были проведены исследования и определены источники. По выявленным фактам приняты меры в рамках законодательства".

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