Названа причина туманной погоды в Баку

Такие погодные условия сохранятся сегодня днем и 19 марта

"В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается туман. Основной причиной образования тумана является охлаждение поверхностного слоя земли и понижение температуры воздуха в ночное время".

Как передает Report, об этом сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова.

По ее словам, усиливавшийся временами юго-восточный ветер способствовал перемещению образовавшегося над Каспийским морем слоя тумана в сторону Абшеронского полуострова: "Такие погодные условия сохранятся сегодня днем и 19 марта".