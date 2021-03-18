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Названа причина туманной погоды в Баку

Названа причина туманной погоды в Баку Такие погодные условия сохранятся сегодня днем и 19 марта
Экология
18 марта 2021 г. 10:41
Названа причина туманной погоды в Баку
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"В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается туман. Основной причиной образования тумана является охлаждение поверхностного слоя земли и понижение температуры воздуха в ночное время".

Как передает Report, об этом сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова.

По ее словам, усиливавшийся временами юго-восточный ветер способствовал перемещению образовавшегося над Каспийским морем слоя тумана в сторону Абшеронского полуострова: "Такие погодные условия сохранятся сегодня днем и 19 марта".

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Версия на азербайджанском языке Bakıda dumanlı havanın səbəbi açıqlandı

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