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Названа причина снижения уровня воды в реке Кура

Названа причина снижения уровня воды в реке Кура Причиной снижения уровня воды в реке Кура является снижение водности малых рек, впадающих в низовья реки из Мингячевирского водохранилища.
Экология
6 августа 2025 г. 15:45
Названа причина снижения уровня воды в реке Кура

Причиной снижения уровня воды в реке Кура является снижение водности малых рек, впадающих в низовья реки из Мингячевирского водохранилища.

Об этом Report сообщил главный советник Региональной службы мелиорации водного хозяйства Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Сарван Агаев.

По его словам, в настоящее время из Мингячевирского водохранилища в реку Кура сбрасывается 250 кубометров воды в секунду, и это продолжается уже несколько месяцев.

С.Агаев добавил, что в целом за последние годы в результате дождливой погоды уровень воды в реках повысился по сравнению с предыдущими годами:

"В результате в водохранилищах нашей страны накоплен достаточный запас воды. В настоящее время в основных водохранилищах страны накоплено 18 млрд кубометров воды. Наличие запасов воды в водохранилищах позволяет обеспечить подачу достаточного количества воды в оросительные каналы. Как известно, в настоящее время из-за жарких летних дней и засушливой погоды в стране уровень воды в реках (в основном горных) снизился".

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Версия на азербайджанском языке Kürdə suyun səviyyəsinin azalmasının səbəbi açıqlanıb

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