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Названа причина наблюдающегося в Баку тумана

Названа причина наблюдающегося в Баку тумана

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"В связи с наблюдающейся метеорологической обстановкой на территории республики и чрезмерной влажностью, с сегодняшнего вечера в Баку и на Абшеронском полуострове вновь преобладает туман".  

Об этом Report заявил главный гидролог Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев.  

По его словам, в то же время на некоторых территориях уровень запыленности воздуха превышает норму. 

Ожидается, что туман будет наблюдаться до второй половины дня 15 марта. 

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