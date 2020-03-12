Названа причина наблюдающегося в Баку тумана

"В связи с наблюдающейся метеорологической обстановкой на территории республики и чрезмерной влажностью, с сегодняшнего вечера в Баку и на Абшеронском полуострове вновь преобладает туман".

Об этом Report заявил главный гидролог Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев.

По его словам, в то же время на некоторых территориях уровень запыленности воздуха превышает норму.

Ожидается, что туман будет наблюдаться до второй половины дня 15 марта.