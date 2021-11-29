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Названа причина наблюдаемого в Баку тумана

Названа причина наблюдаемого в Баку тумана "Туман, наблюдаемый на территории страны, - ожидаемое атмосферное явление, связанное с синоптическими условиями. В результате движения теплого и влажного воздуха над относительно холодной поверхностью наблюдается туманная погода".
Экология
29 ноября 2021 г. 11:35
Названа причина наблюдаемого в Баку тумана
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"Туман, наблюдаемый на территории страны, - ожидаемое атмосферное явление, связанное с синоптическими условиями. В результате движения теплого и влажного воздуха над относительно холодной поверхностью наблюдается туманная погода".

Об этом Report сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что высокая влажность, наличие облаков в приземном слое, преобладание умеренных ветров создают условия для создания тумана.

Г.Мамедова отметила, что туман сохранится сегодня и продержится с перерывами ночью и утром 30 ноября.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda müşahidə olunan dumanın səbəbi açıqlanıb

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