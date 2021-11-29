Названа причина наблюдаемого в Баку тумана

"Туман, наблюдаемый на территории страны, - ожидаемое атмосферное явление, связанное с синоптическими условиями. В результате движения теплого и влажного воздуха над относительно холодной поверхностью наблюдается туманная погода".

"Туман, наблюдаемый на территории страны, - ожидаемое атмосферное явление, связанное с синоптическими условиями. В результате движения теплого и влажного воздуха над относительно холодной поверхностью наблюдается туманная погода".

Об этом Report сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что высокая влажность, наличие облаков в приземном слое, преобладание умеренных ветров создают условия для создания тумана.

Г.Мамедова отметила, что туман сохранится сегодня и продержится с перерывами ночью и утром 30 ноября.