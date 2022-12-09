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Названа причина холодов, наблюдавшихся в последние дни в Азербайджане

Названа причина холодов, наблюдавшихся в последние дни в Азербайджане С первой декады декабря на территории страны наблюдаются синоптические процессы, соответствующие зимнему периоду
Экология
9 декабря 2022 г. 09:55
Названа причина холодов, наблюдавшихся в последние дни в Азербайджане

С первой декады декабря на территории страны наблюдаются синоптические процессы, соответствующие зимнему периоду.

Как сообщила Report начальник Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева, на территории страны преобладает пасмурная и холодная погода.

Она отметила, что в соответствующем периоде прошлого года температура воздуха была значительно выше, осадки шли всего два дня: "В этом году движение очень холодного сибирского антициклона, охватившего Центральную Россию, на юго-восток также оказало влияние на погоду в нашей стране, вызвав снижение температуры до 4,7 градусов по сравнению с климатической нормой. Атмосферное давление составило 777 мм рт.ст., что значительно выше нормы”.

По словам Тагиевой, в этом периоде самый холодный день в Баку и на Абшеронском полуострове был зарегистрирован 5 декабря, минимальная температура воздуха была до 2 градусов тепла, а в Шахдаге - до 17 градусов мороза: "Для сравнения, согласно данным наблюдений за последние годы, минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове за декабрь 2016 года составила 4,2 градуса мороза. За прошедшие 8 дней декабря количество осадков в некоторых районах превысило месячную норму”.

"Ожидается, что до конца недели в столице сохранится пасмурная, иногда дождливая и холодная погода. Преимущественно восточные районы страны будут находиться под влиянием холодного антициклона из Казахстана, поэтому погода будет пасмурной, временами ожидаются осадки”.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son günlər müşahidə olunan soyuq havanın səbəbi açıqlanıb

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