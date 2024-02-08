Названа причина аномально теплой погоды в Азербайджане

В настоящее время на территории страны наблюдается умеренно теплая погода, что не характерно для зимнего времени года.

В настоящее время на территории страны наблюдается умеренно теплая погода, что не характерно для зимнего времени года.

Как сообщила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов национальной службы гидрометеорологии Гюльшад Мамедова, в Баку и на Абшеронском полуострове температура под влиянием южных потоков достигает 23 градусов, а в районах - 22 градусов.

"Такая аномально теплая погода наблюдалась и в феврале прошлого года. В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха в 2023 году прогрелась до 21, в 2021 году - до 22, а в 2020 году - до 25 градусов", - сказала она.