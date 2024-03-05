Начальник службы: Температура воздуха в Азербайджане превышает климатическую норму на 3 градуса

Сегодня температура воздуха на территории Азербайджана превышает климатическую норму на 3 градуса.

Сегодня температура воздуха на территории Азербайджана превышает климатическую норму на 3 градуса.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

По его словам, на Абшеронском полуострове и в некоторых регионах температура воздуха поднялась до 13 градусов тепла.

Начальник службы отметил, что самый высокий за последние 10 лет температурный режим в "Од чершенбеси" был зафиксирован в прошлом году, когда температура воздуха превышала климатическую норму на 7 градусов.

"Сегодня в большинстве районов будет преимущественно без осадков, в дневное время в некоторых горных районах ожидаются кратковременные осадки. Ночью и утром в некоторых районах страны будет наблюдаться туман. Максимальная температура воздуха в низменных районах составит 15 градусов тепла, в горных - от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается умеренный северо-восточный ветер, максимальная температура воздуха составит 13 градусов тепла", - сказал Махмудов.