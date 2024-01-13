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NASA: 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений

NASA: 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений Самым жарким месяцем 2023 года оказался июль, когда средняя температура составила около 1,4 градуса Цельсия, что стало рекордным показателем с момента начала наблюдений в 1880 году.
Экология
13 января 2024 г. 05:46
NASA: 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений

Прошедший 2023 год стал самым жарким на планете за всю историю наблюдений.

Как передает Report, об этом заявили ученые Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Средняя температура поверхности Земли в 2023 году была самой теплой за всю историю наблюдений. Средняя температура в прошлом году составила примерно 1,2 градуса по Цельсию", - говорится в отчете ученых.

Самым жарким месяцем 2023 года оказался июль, когда средняя температура составила около 1,4 градуса Цельсия, что стало рекордным показателем с момента начала наблюдений в 1880 году.

С июня по декабрь были зафиксированы рекордно теплые температурные показатели в истории для каждого месяца.

"Отчеты NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований о мировой температуре подтверждают то, что миллионы людей пережили в прошлом году: мы сталкиваемся с климатическим кризисом", - заявил директор NASA Билл Нельсон.

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Версия на азербайджанском языке NASA: 2023-cü il tarixdə ən isti il ​​olub

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