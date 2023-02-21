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Нарушен природоохранный режим в Гызылагаджском нацпарке

Нарушен природоохранный режим в Гызылагаджском нацпарке В ходе совместного мониторинга в целях предотвращения случаев незаконной охоты, cотрудники Службы охраны биологического разнообразия, Государственной службы экологической безопасности и Управления полиции на водном транспорте выявили нарушение природоохра
Экология
21 февраля 2023 г. 10:06
Нарушен природоохранный режим в Гызылагаджском нацпарке

В ходе совместного мониторинга в целях предотвращения случаев незаконной охоты, cотрудники Службы охраны биологического разнообразия, Государственной службы экологической безопасности и Управления полиции на водном транспорте выявили нарушение природоохранного режима в Гызылагаджском национальном парке.

Об этом Report сообщили в Службе охраны биологического разнообразия.

Сотрудник службы Рашад Аллахвердиев сообщил, что в настоящее время проводится совместное с правоохранительными органами расследование с целью установления лиц, нарушивших режим охраны, и принятия в отношении них правовых мер: "В ходе мер на территории именуемой "Малый залив" в нацпарке была удалена искусственная сеть длиной 5585 метров".

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Версия на азербайджанском языке Qızılağac Milli Parkında mühafizə rejimi pozulub

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