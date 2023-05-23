НАНА: В третье издание "Красной книги" не включены некоторые виды из предыдущих книг

В третье издание "Красной книги" не включены некоторые виды из предыдущих книг.

В третье издание "Красной книги" не включены некоторые виды из предыдущих книг.

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказала вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Ирада Гусейнова.

По ее словам, издание подготовлено на двух языках: "В издание на азербайджанском и английском языках включены отзывы международных экспертов, которые высоко его оценили. Мы постарались включить в книгу как можно больше оригинальных фотографий. При составлении нового издания "Красной книги" мы воспользовались опытом Турции, России и европейских стран. Ученые Международного общества сохранения природы провели в Азербайджане обучающие курсы. Это очень помогло в определении критериев и категорий".

Вице-президент НАНА отметила, что при включении видов в "Красную книгу" учитываются их численность и ареалы обитания: "Если численность и ареалы определенного вида значительно сокращаются, мы вносим его в "Красную книгу". Некоторые виды из первого и второго издания были перенесены из "красного" списка в "розовый", так как их ареалы и численность восстанавливаются. Есть даже виды, которые хоть и включены в первые два издания, на протяжении 50-60 лет нигде не встречались. Мы не включили их в третье издание, поскольку в этом нет смысла".

Ирада Гусейнова добавила, что в 2033 планируется издание следующей книги.