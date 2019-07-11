НАНА призвала к осторожности жильцов, строящих свои дома близ грязевых вулканов

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"Жителям, проживающим вблизи вулкана Боздаг-Гобу, следует быть осторожнее".

Об этом Report заявил руководитель отдела грязевого вулканизма Института геологии и геофизики НАНА, доктор геолого-минералогических наук, профессор Адиль Алиев.

Он обратился к проживающим вблизи вулкана Боздаг-Гобу: "При извержении вулкана раздается громкий звук. До процесса извержения в земной коре чувствуется движение. Поэтому жильцам следует быть внимательнее. В целом, жилые дома не должны строиться близ кратеров вулканов. Это необходимо во избежание несчастных случаев во время извержения. Жилые дома должны строиться на расстоянии как минимум 1 км. В таких местах нельзя вести хозяйственные работы".

Завотделом напомнил, что до конца года предполагается извержение вулканов Боздаг-Гобу в Абшеронском районе, на побережье Каспийского моря - вулкана Бахар в поселке Алят и вулкана Шихзахырлы в Гобустане: "Сейчас в вулканических зонах Азербайджана ситуация стабильна. Но до конца года ожидается активизация этих трех вулканов. Это не прогноз. Мы неоднократно были в вулканических зонах, на которых ожидалось извержение. Окрестности возле вулканов Бахар и Шихзахырлы не заселены, однако вокруг Боздаг-Гобу проживают сотни людей".