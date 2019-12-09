Наибольшее количество осадков выпало в бакинском поселке Забрат

Наибольшее количество осадков выпало в бакинском поселке Забрат

9 декабря, 2019 11:52

https://report.az/storage/news/eec2bbfbf0175184c3fcd7591f118825/0b32c1cb-12ad-4a3c-a16f-9aad79706cb1_292.jpg Обнародована фактическая погода, наблюдаемая в Азербайджане. Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, по данным на 10:00 9 декабря, на территории страны наблюдаются нестабильные погодные условия, выпал дождь, местами интенсивный, на горных территориях выпал снег. Количество выпавших осадков в Забрате составило – 20 мм (68% месячной нормы), Сумгайыте – 16 мм (60% месячной нормы), Маштаге – 14 мм (41% месячной нормы), Баку – 13 мм (44% месячной нормы), Бине – 11 мм (38% месячной нормы), Нефтяных камнях – 14 мм (66% месячной нормы), острове Чилов – 3 мм, Пираллахи – 2 мм, Нахчыванской АР – 3-12 мм, Лянкяран-Астаринской зоне – 2-6 мм, центрально-низменных районах и Балакен-Шекинской зоне – 1-8 мм. Высота снежного покрова составила в Агдере 9, Дашкесане - 6, Гырызе - 4, Гедабеке, Шахдаге - 2, Сарыбаше, Гёйгёле – 1 см.