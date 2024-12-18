Нацслужба гидрометеорологии объявила желтый уровень погодной опасности

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый уровень погодной опасности в ряде регионов Азербайджана в связи с ветреной погодой, ожидаемой ночью и утром 19 декабря

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый уровень погодной опасности в ряде регионов Азербайджана в связи с ветреной погодой, ожидаемой ночью и утром 19 декабря.

Об этом сообщает Report со ссылкой на службу.

Порывы западного ветра в в Товузе, Шамкире, Гедабеке, Гёйгеле, Газахе, Агстафе, Горанбое, Мингячевире, Самухе, Джейранчеле, Гяндже, Дашкесане, Нафталане, Гусаре, Шеки, Гахе, Загатале, Гобустане, Кяльбаджаре, Лачыне, Губадлы и Нефтчале будут достигать 13.9-20.7 м/с, что соответствует желтому уровню погодной опасности.