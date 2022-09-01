Национальные парки Азербайджана за последние 3 месяца посетили 185,5 тыс. туристов

За последние три месяца национальные парки Азербайджана посетили 185 522 туриста.
Об этом Report сообщила официальный представитель Службы охраны биоразнообразия Арзу Бабаева.
По ее словам, в основном туристы посещают Гёйгёльский, Шахдагский и Абшеронский национальные парки.
Представитель службы отметила, что посещая наши национальные парки, туристы могут наслаждаться захватывающими пейзажами и напрямую контактировать с дикой природой, что обеспечивает развитие экотуризма в нашей стране и увеличивает число посетителей.