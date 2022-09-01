Национальные парки Азербайджана за последние 3 месяца посетили 185,5 тыс. туристов

За последние три месяца национальные парки Азербайджана посетили 185 522 туриста.

За последние три месяца национальные парки Азербайджана посетили 185 522 туриста.

Об этом Report сообщила официальный представитель Службы охраны биоразнообразия Арзу Бабаева.

По ее словам, в основном туристы посещают Гёйгёльский, Шахдагский и Абшеронский национальные парки.

Представитель службы отметила, что посещая наши национальные парки, туристы могут наслаждаться захватывающими пейзажами и напрямую контактировать с дикой природой, что обеспечивает развитие экотуризма в нашей стране и увеличивает число посетителей.