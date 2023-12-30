Национальная служба гидрометеорологии: В праздничные дни осадков не ожидается

31 декабря, 1 и 2 января на территории Азербайджана осадков не ожидается.

31 декабря, 1 и 2 января на территории Азербайджана осадков не ожидается.

Об этом Report сообщил начальник Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Назим Махмудов.

По его словам, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать умеренный юго-западный ветер: "Температура воздуха днем составит 10-15 градусов тепла. В регионах также пройдет без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, будет преобладать умеренный западный ветер. В низменных районах ожидается 12-17, в горных - 7-12 градусов тепла".

По словам начальника службы, в Карабахе и Восточном Зангезуре осадков также не ожидается: "Ночью и утром в некоторых районах будет наблюдаться туман. Будет преобладать умеренный западный ветер, скорость которого временами усилится до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью составит 0-5, днем ​​8-13 градусов тепла, в горах ночью 1-6 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла".