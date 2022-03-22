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Национальная служба гидрометеорологии: Показатели качества воздуха повысились

Национальная служба гидрометеорологии: Показатели качества воздуха повысились Начиная со второй декады марта преобладание ветреных и дождливых дней создало условия для повышения содержания кислорода в воздухе, улучшения показателей качества воздуха в Баку, Сумгайыте и Гяндже.
Экология
22 марта 2022 г. 13:08
Национальная служба гидрометеорологии: Показатели качества воздуха повысились

Начиная со второй декады марта преобладание ветреных и дождливых дней создало условия для повышения содержания кислорода в воздухе, улучшения показателей качества воздуха в Баку, Сумгайыте и Гяндже.

Как передает Report, об этом сообщила сотрудник Национальной службы гидрометеорологии Гюльнара Аббасова.

По ее словам, согласно данным автоматических станций, функционирующих на территории Хатаинского, Низаминского, Сабаильского, Наримановского районов Баку, а также Сумгайыта и Гянджи, в марте содержание газовых примесей и частиц пыли в воздухе было в пределах нормы.

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Версия на азербайджанском языке Milli Hidrometeorologiya Xidməti: "Havanın keyfiyyət göstəriciləri yüksəlib"

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