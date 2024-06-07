Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое предупреждение на 8 июня

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое предупреждение на 8 июня в связи с ожидаемой ветреной погодой.

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое предупреждение на 8 июня в связи с ожидаемой ветреной погодой.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Шаруре, Шахбузе, Джульфе, Ордубаде, Джалилабаде, Сальяне, Мингячевире, Нефтчале, Билясуваре, Гаджигабуле, Гёранбое завтра скорость ветра составит 13,9-20,7 м/сек.

Ветреная погода в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается в первой половине дня 8 июня, а в регионах - с перерывами в течение дня.

В Азербайджане с начала мая действует новая "цветовая" система предупреждения о погодных условиях.

Желтое уведомление говорит о метеорологических рисках в отдельных районах. Оранжевое уведомление свидетельствует о высоком риске для общественной безопасности, жилых районов и имущества, и следовать рекомендациям при данном предупреждении обязательно.

Если предупреждение о погоде выдается красным цветом, это указывает на очень высокий, экстремальный риск для общественной безопасности, жилых районов и имущества. Уведомления с этим цветом будут использоваться во время сильных штормов, бурь, ураганов.