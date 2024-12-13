Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана выпустила желтое и оранжевое предупреждения

Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана объявила желтое и оранжевое предупреждения на 14 декабря в связи с прогнозируемым сильным ветром на территории страны.

Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана объявила желтое и оранжевое предупреждения на 14 декабря в связи с прогнозируемым сильным ветром на территории страны.

Как сообщили Report в службе, в Шуше, Ханкенди, Ходжавенде, Губадлы, Агдере, Саатлы, Сабирабаде, Газахе, Лачыне, Джебраиле, Зангилане, Физули, Имишли, Бейлагане, Сальяне, Кюрдамире, Билясуваре, Джалилабаде, Масаллы, Лянкяране, Астаре, Хачмазе, Хызы, Сиязане, Шабране, Губе, Гейгеле, Гедабее, Шамахы и Ширване ожидается северо-западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/с, что соответствует желтому уровню погодной опасности.

В Баку и на Абшеронском полуострове, в Нахчыванской АР, Кяльбаджаре, Гаджигабуле, Нефтчале, Мингячевире, Нафталане, Гяндже, Агстафе, Джейранчеле, Горанбое, Барде, Тертере, Евлахе, Агджабеди, Агдаме, Гейчае, Зардабе, Шамкире, Дашкесане, Товузе, Самухе, Шеки, Загатале, Огузе, Габале, Балакене, Гахе, Гусаре, Исмаиллы, Агдаше, Уджаре, Лерике, Ярдымлы и Гобустане ожидается северо-западный ветер со скоростью 20,8-28,4 м/с, что соответствует оранжевому уровню.