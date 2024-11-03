Нацслужба гидрометеорологии Азербайджана обратилась к населению в связи с нестабильной погодой

Согласно предварительным прогнозам, с вечера 3 ноября и до вечера 4 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове, в Нахчыванской АР, Газах-Гянджинском, Губа-Гусарском, Балакян-Шекинском, Нагорно-Ширванском, Центрально-Аранском, Карабахском, Восточно-Зангезу

С вечера 3 ноября и до вечера 4 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове, в Нахчыванской АР, Газах-Гянджинском, Губа-Гусарском, Балакян-Шекинском, Нагорно-Ширванском, Центрально-Аранском, Карабахском, Восточно-Зангезурском и Лянкяран-Астаринском регионах ожидается нестабильная погода с периодическими осадками и грозами.

Как передает Report , об этом заявила представитель Национальной службы гидрометеорологии Гюльнара Аббасова.

Она отметила, что местами прогнозируются интенсивные осадки, град, а в горных и предгорных районах возможен дождь со снегом.

По словам представителя службы, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа, а также Лянрякан-Астаринского региона, ожидается повышение уровня воды, возможны кратковременные паводки и сели.

"Призываем население к осторожности из-за угрозы селей, которые могут возникнуть на фоне ожидаемых интенсивных ливней в регионах, особенно в горных и предгорных районах, а также следить за информацией о погоде", - сказала Г.Аббасова.