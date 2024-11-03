О нас

Нацслужба гидрометеорологии Азербайджана обратилась к населению в связи с нестабильной погодой

Нацслужба гидрометеорологии Азербайджана обратилась к населению в связи с нестабильной погодой Согласно предварительным прогнозам, с вечера 3 ноября и до вечера 4 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове, в Нахчыванской АР, Газах-Гянджинском, Губа-Гусарском, Балакян-Шекинском, Нагорно-Ширванском, Центрально-Аранском, Карабахском, Восточно-Зангезу
Экология
3 ноября 2024 г. 11:27
Нацслужба гидрометеорологии Азербайджана обратилась к населению в связи с нестабильной погодой

С вечера 3 ноября и до вечера 4 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове, в Нахчыванской АР, Газах-Гянджинском, Губа-Гусарском, Балакян-Шекинском, Нагорно-Ширванском, Центрально-Аранском, Карабахском, Восточно-Зангезурском и Лянкяран-Астаринском регионах ожидается нестабильная погода с периодическими осадками и грозами.

Как передает Report, об этом заявила представитель Национальной службы гидрометеорологии Гюльнара Аббасова.

Она отметила, что местами прогнозируются интенсивные осадки, град, а в горных и предгорных районах возможен дождь со снегом.

По словам представителя службы, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа, а также Лянрякан-Астаринского региона, ожидается повышение уровня воды, возможны кратковременные паводки и сели.

"Призываем население к осторожности из-за угрозы селей, которые могут возникнуть на фоне ожидаемых интенсивных ливней в регионах, особенно в горных и предгорных районах, а также следить за информацией о погоде", - сказала Г.Аббасова.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Milli Hidrometeorologiya Xidməti vətəndaşlara müraciət edib

Экслюзивные новости

Официальный Киев: Азербайджан демонстрирует готовность быть лидером в регионе
Официальный Киев: Азербайджан демонстрирует готовность быть лидером в регионе
2 ноября 2024 г. 12:18
Кенан Полео: Великобритания и Азербайджан работают над формированием долгосрочного наследия COP29
Кенан Полео: Великобритания и Азербайджан работают над формированием долгосрочного наследия COP29
31 октября 2024 г. 14:44
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
29 октября 2024 г. 19:52
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
29 октября 2024 г. 11:39
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
28 октября 2024 г. 14:26
ЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
ФотоЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
26 октября 2024 г. 13:29
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
25 октября 2024 г. 16:14
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
25 октября 2024 г. 12:04
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi