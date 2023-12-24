Национальная гидрометеорологическая служба сделала предупреждение в связи с нестабильной погодой

Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана сделала предупреждение в связи с нестабильной погодой.

Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана сделала предупреждение в связи с нестабильной погодой.

Как передает Report, с вечера 24 декабря до утра 25 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с, местами на полуострове до 30 м/с.

"Днем 25 декабря южный ветер периодически будет усиливаться до 15-18 м/с. Ночью и утром 25 декабря местами пройдут дожди, на севере Абшеронского полуострова в течение непродолжительного времени возможен дождь с мокрым снегом. Температура воздуха понизится по сравнению с предыдущими днями на 5-8°.

В регионах Азербайджана нестабильная погода сохранится до утра 25 декабря, временами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах выпадет снег. В отдельных регионах (Нахчыванская АР, Газах-Гянджа, Балакян-Шеки, Губа-Гусар, Карабах и Восточный Зангезур) возможны интенсивные осадки. Ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, местами 23-28 м/с, в отдельных регионах местами до 32-37 м/с", - отметили в Национальной гидрометеорологической службе.