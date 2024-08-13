Национальная гидрометеорологическая служба обратилась к населению в связи с продолжающейся непогодой

Национальная гидрометеорологическая служба Азербайджана призвала граждан соблюдать меры предосторожности в связи с продолжающимися нестабильными погодными условиями в ряде регионов.

Национальная гидрометеорологическая служба Азербайджана призвала граждан соблюдать меры предосторожности в связи с продолжающимися нестабильными погодными условиями в ряде регионов.

Как сообщает Report, наблюдавшаяся в последние месяцы в ряде регионов Азербайджана дождливая погода причинила урон дорожной инфраструктуре, в частности в северном регионе страны.

Начальник службы Назим Махмудов сообщил, что в ближайшие дни в большинстве регионов Азербайджана также ожидаются интенсивные осадки, периодически ливни и град.

"В связи с этим призываем население следить за предупреждениями синоптиков и соблюдать меры предосторожности. Гражданам, планирующим поездки в регионы, особенно на отдых, рекомендовано по возможности использовать альтернативные маршруты, избегая тех дорог, на которых могут возникнуть осложнения из-за погодных условий", - сказал он.