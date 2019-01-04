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    В прошлом году национальные парки Азербайджана посетили около 80 тысяч туристов

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Национальные парки Азербайджана в 2018 году в общей сложности посетили 79 997 туристов, из которых 72 519 - местные туристы, 7 478 - иностранцы. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов. 

    Отметим, что в стране насчитывается 10 национальных парков. Желающие посетить национальные парки могут приобрести билеты онлайн через официальный сайт министерства или же в пунктах, действующих при входе в национальные парки. 

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