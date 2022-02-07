Начато расследование по факту вырубки деревьев вблизи Турианчайского заповедника

Жалоба, поступившая в Государственную службу экологической безопасности в связи с вырубкой деревьев в селе Чалдаш Огузского района вблизи Турианчайским государственного природного заповедника, была рассмотрена на месте и нашла свое подтверждение.

Жалоба, поступившая в Государственную службу экологической безопасности в связи с вырубкой деревьев в селе Чалдаш Огузского района вблизи Турианчайского государственного природного заповедника, была рассмотрена на месте и факт нашел свое подтверждение.

Об этом Report сообщил начальник Государственной службы экологической безопасности Хикмет Ализаде.

По его словам, в настоящее время продолжаются совместные расследования с правоохранительными органами с целью выявления виновных и принятия в их отношении соответствующих мер.