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Начато расследование по факту вырубки деревьев вблизи Турианчайского заповедника

Начато расследование по факту вырубки деревьев вблизи Турианчайского заповедника Жалоба, поступившая в Государственную службу экологической безопасности в связи с вырубкой деревьев в селе Чалдаш Огузского района вблизи Турианчайским государственного природного заповедника, была рассмотрена на месте и нашла свое подтверждение.
Экология
7 февраля 2022 г. 20:15
Начато расследование по факту вырубки деревьев вблизи Турианчайского заповедника

Жалоба, поступившая в Государственную службу экологической безопасности в связи с вырубкой деревьев в селе Чалдаш Огузского района вблизи Турианчайского государственного природного заповедника, была рассмотрена на месте и факт нашел свое подтверждение.

Об этом Report сообщил начальник Государственной службы экологической безопасности Хикмет Ализаде.

По его словам, в настоящее время продолжаются совместные расследования с правоохранительными органами с целью выявления виновных и принятия в их отношении соответствующих мер.

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