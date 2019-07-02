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Началось солнечное затмение

Началось солнечное затмение

Сегодня началось солнечное затмение (полное затмение).

Как сообщили Report в Шемахинской астрофизической обсерватории НАНА, природное явление продлится с 20:55 часов по местному времени до 01:50 часов 3 июля. 

Солнечное затмение можно будет ясно наблюдать в Южной Америке, Чили, Аргентине и на юге Тихого океана. Увидеть природное явление в Азербайджане будет невозможно. 

Очередное аналогичное событие произойдет 26 декабря текущего года. 

Отметим, что первое солнечное затмение в этом году произошло 6 января. 

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