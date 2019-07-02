Сегодня началось солнечное затмение (полное затмение).

Как сообщили Report в Шемахинской астрофизической обсерватории НАНА, природное явление продлится с 20:55 часов по местному времени до 01:50 часов 3 июля.

Солнечное затмение можно будет ясно наблюдать в Южной Америке, Чили, Аргентине и на юге Тихого океана. Увидеть природное явление в Азербайджане будет невозможно.

Очередное аналогичное событие произойдет 26 декабря текущего года.

Отметим, что первое солнечное затмение в этом году произошло 6 января.