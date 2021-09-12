Началось расследование в связи с жестоким обращением с бездомной собакой

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности изучают распространенные в социальных сетях видеокадры, на которых запечатлено жестокое обращение с бездомной собакой.
Об этом сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Глава службы Хикмет Ализаде отметил, что совместно с правоохранительными органами выясняется место, где была проведена съемка, и устанавливаются личности подозреваемых.
Общественности будет предоставлена информация об итогах расследования.