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Началось расследование в связи с жестоким обращением с бездомной собакой

Началось расследование в связи с жестоким обращением с бездомной собакой Сотрудники Государственной службы экологической безопасности изучают распространенные в социальных сетях видеокадры, на которых запечатлено жестокое обращение с бездомной собакой
Экология
12 сентября 2021 г. 16:02
Началось расследование в связи с жестоким обращением с бездомной собакой

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности изучают распространенные в социальных сетях видеокадры, на которых запечатлено жестокое обращение с бездомной собакой.

Об этом сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Глава службы Хикмет Ализаде отметил, что совместно с правоохранительными органами выясняется место, где была проведена съемка, и устанавливаются личности подозреваемых.

Общественности будет предоставлена информация об итогах расследования.

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