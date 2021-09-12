Началось расследование в связи с жестоким обращением с бездомной собакой

Началось расследование в связи с жестоким обращением с бездомной собакой

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности изучают распространенные в социальных сетях видеокадры, на которых запечатлено жестокое обращение с бездомной собакой

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Сотрудники Государственной службы экологической безопасности изучают распространенные в социальных сетях видеокадры, на которых запечатлено жестокое обращение с бездомной собакой. Об этом сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана. Глава службы Хикмет Ализаде отметил, что совместно с правоохранительными органами выясняется место, где была проведена съемка, и устанавливаются личности подозреваемых. Общественности будет предоставлена информация об итогах расследования. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram