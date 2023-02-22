Начальник службы: Выпуск джейранов в дикую природу в Джебраиле планируется и в этом году

Начальник службы: Выпуск джейранов в дикую природу в Джебраиле планируется и в этом году

"Выпуск джейранов в дикую природу в Джебраильском районе планируется и в этом году".

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"Выпуск джейранов в дикую природу в Джебраильском районе планируется и в этом году". Как передает Report, об этом сообщил начальник службы охраны биоразнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Фируддин Алиев. По его словам, восстановление на территории некоторых исторически существовавших или истребленных врагом видов животных является основной целью: "Предполагается выпуск в природу безоаровых коз и занесенных в "Красную книгу" благородных оленей. Джейранов, выпущенных в природу в Джебраиле, можно увидеть сейчас и на территории Физулинского района. Это говорит о том, что они смогли полностью адаптироваться к местности. Эти джейраны были привезены с территории Ширванского национального парка. Они привыкли и к климату, и к еде". Ф.Алиев также отметил, что дополнительно продолжаются мероприятия по выпуску рыбы в естественные водоемы. Начальник службы сообщил, что в 2023 году планируется выпустить в естественные водоемы золотистую крапчатую форель, занесенную в "Красную книгу", а также сазанов. Подпишитесь на наш Telegram канал