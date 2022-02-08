Начальник службы: В Турьянчайском государственном природном заповеднике усилена охрана

Ведется расследование по факту вырубки деревьев в селе Чалдаш Огузского района.

Расследуется факт вырубки деревьев в селе Чалдаш Огузского района.

Как сообщает Report, об этом сказал глава Службы по охране биологического разнообразия Фирудин Алиев.

По его словам, территория, на которой были вырублены деревья, граничит с Турьянчайским государственным природным заповедником: "На территории находятся сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов, государственного заповедника и правоохранительных органов. Выясняются обстоятельства вырубки деревьев. К расследованию также привлечены жители села. Использование территории в качестве пастбища может стать источником разногласий или провокаций между жителями села. На территории Турьянчайского государственного природного заповедника усилена охрана".