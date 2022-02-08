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Начальник службы: В Турьянчайском государственном природном заповеднике усилена охрана

Начальник службы: В Турьянчайском государственном природном заповеднике усилена охрана Ведется расследование по факту вырубки деревьев в селе Чалдаш Огузского района.
Экология
8 февраля 2022 г. 14:59
Начальник службы: В Турьянчайском государственном природном заповеднике усилена охрана

Расследуется факт вырубки деревьев в селе Чалдаш Огузского района.

Как сообщает Report, об этом сказал глава Службы по охране биологического разнообразия Фирудин Алиев.

По его словам, территория, на которой были вырублены деревья, граничит с Турьянчайским государственным природным заповедником: "На территории находятся сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов, государственного заповедника и правоохранительных органов. Выясняются обстоятельства вырубки деревьев. К расследованию также привлечены жители села. Использование территории в качестве пастбища может стать источником разногласий или провокаций между жителями села. На территории Турьянчайского государственного природного заповедника усилена охрана".

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Версия на азербайджанском языке Xidmət rəisi: "Türyançay Dövlət Təbiət Qoruğunda mühafizə gücləndirilib"

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