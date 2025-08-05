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Начальник службы: В июле в регионах Азербайджана в течение 26 дней наблюдались осадки

Начальник службы: В июле в регионах Азербайджана в течение 26 дней наблюдались осадки В июле в регионах Азербайджана в течение 26 дней наблюдались осадки.
Экология
5 августа 2025 г. 18:02
Начальник службы: В июле в регионах Азербайджана в течение 26 дней наблюдались осадки

В июле в регионах Азербайджана в течение 26 дней наблюдались осадки.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

По его словам, в первой декаде июля в большинстве регионов наблюдались осадки, местами ливневого характера, и грозы: "Наибольшее количество осадков выпало в Горном Ширване (25,6 мм). В Баку и на Абшеронском полуострове количество выпавших осадков составило 9,6 мм".

Начальник службы добавил, что в некоторые дни июля в связи с ветреной погодой объявлялось желтое и оранжевое предупреждение. В Баку и на Абшеронском полуострове ветреными были 9 дней, а в регионах - 19 дней. Максимальная скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигала 28 м/с, а в регионах - 26 м/с.

Отметим, что в июле максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 39,1 градуса, а в регионах - до 41 градуса тепла. Минимальная температура воздуха была зафиксирована 10 июля в Баку и на Абшеронском полуострове (18,7 градуса тепла), а в высокогорных районах - 2 июля (4,8 градуса тепла).

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay ən çox yağıntı Bakı və Şamaxıya düşüb

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