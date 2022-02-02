Начальник службы: Паспортные данные браконьеров-иностранцев автоматически попадают в систему

"В отношении иностранцев и компаний, получивших лицензию и занимающихся незаконной охотой, принимаются жесткие меры. При выявлении факта незаконной охоты запрещается выдача этим иностранцам и компаниям соответствующих документов".

"В отношении иностранцев и компаний, получивших лицензию и занимающихся незаконной охотой, принимаются жесткие меры. При выявлении факта незаконной охоты запрещается выдача этим иностранцам и компаниям соответствующих документов".

Как передает Report, об этом сказал начальник Службы охраны биологического разнообразия Фируддин Алиев.

Начальник службы отметил, что эти лица и компании попадают в черный список:

"Паспортные данные любого оштрафованного или включенного в "черный список" иностранца автоматически попадают в систему. Поэтому независимо от смены компании им запрещается охотиться".