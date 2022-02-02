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Начальник службы: Паспортные данные браконьеров-иностранцев автоматически попадают в систему  

Начальник службы: Паспортные данные браконьеров-иностранцев автоматически попадают в систему   "В отношении иностранцев и компаний, получивших лицензию и занимающихся незаконной охотой, принимаются жесткие меры. При выявлении факта незаконной охоты запрещается выдача этим иностранцам и компаниям соответствующих документов".
Экология
2 февраля 2022 г. 12:57
Начальник службы: Паспортные данные браконьеров-иностранцев автоматически попадают в систему  

"В отношении иностранцев и компаний, получивших лицензию и занимающихся незаконной охотой, принимаются жесткие меры. При выявлении факта незаконной охоты запрещается выдача этим иностранцам и компаниям соответствующих документов".

Как передает Report, об этом сказал начальник Службы охраны биологического разнообразия Фируддин Алиев.

Начальник службы отметил, что эти лица и компании попадают в черный список:

"Паспортные данные любого оштрафованного или включенного в "черный список" иностранца автоматически попадают в систему. Поэтому независимо от смены компании им запрещается охотиться".

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Версия на азербайджанском языке Xidmət rəisi: "Qanunsuz ov edən əcnəbinin pasportundakı məlumatlar avtomatik sistemə düşür"

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