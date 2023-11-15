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Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии

Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии В целях правового регулирования сотрудничества метеорологических служб должен быть подготовлен проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии.
Экология
15 ноября 2023 г. 15:32
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии

В целях правового регулирования сотрудничества метеорологических служб должен быть подготовлен проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов на II Метеорологическом форуме тюркского мира в Баку.

Начальник службы отметил, что в рамках сотрудничества между метеорологическими службами для обмена информацией, опытом и знаниями должен быть создан интернет-сайт: "В соответствии с требованиями статьи 13 Парижского соглашения в наших странах должен быть организован обмен опытом по построению системы мониторинга, отчетности и аудита, проведены совместные тренинги по инвентаризации выбросов газов, создающих тепловой эффект, улучшены соответствующие образовательные программы, организованы совместные конференции и симпозиумы".

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Версия на азербайджанском языке Xidmət rəisi: "Hidrometeorologiya sahəsində əməkdaşlığa dair saziş layihəsi hazırlanmalıdır"

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