Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии

В целях правового регулирования сотрудничества метеорологических служб должен быть подготовлен проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии.

В целях правового регулирования сотрудничества метеорологических служб должен быть подготовлен проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов на II Метеорологическом форуме тюркского мира в Баку.

Начальник службы отметил, что в рамках сотрудничества между метеорологическими службами для обмена информацией, опытом и знаниями должен быть создан интернет-сайт: "В соответствии с требованиями статьи 13 Парижского соглашения в наших странах должен быть организован обмен опытом по построению системы мониторинга, отчетности и аудита, проведены совместные тренинги по инвентаризации выбросов газов, создающих тепловой эффект, улучшены соответствующие образовательные программы, организованы совместные конференции и симпозиумы".