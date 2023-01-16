Начальник службы: Наблюдается тенденция сокращения случаев незаконной охоты

Наблюдается тенденция к сокращению случаев незаконной охоты.

Наблюдается тенденция сокращения случаев незаконной охоты.

Об этом Report сообщил начальник Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде.

По его словам, в прошлом году в связи с незаконной охотой в Азербайджане было задержано 130 человек, в том числе 14 иностранных граждан. В качестве вещественных доказательств у них было изъято 78 единиц охотничьего оружия, около 1 000 патронов.

Он сообщил, что в общей сложности в отношении этих лиц составлены штрафные протоколы и определен ущерб в размере 200 тысяч манатов:

"Из этих дел 7 направлены в органы полиции, 134 - в органы исполнительной власти, 16 - в суд. Статистика прошлого года дает основания говорить о том, что наблюдается тенденция к снижению случаев незаконной охоты. Например, если 4 года назад число местных и иностранных граждан, задержанных в течение года только нашими сотрудниками, составляло около 200 человек, то в 2021 году - 193, а в прошлом году - 130 человек”.

Х.Ализаде добавил, что с начала года по настоящее время в связи с незаконной охотой задержаны уже 16 человек:

"У них изъято 14 единиц охотничьего оружия и большое количество патронов. Еще раз заявляем, что охотиться можно только в установленные часы на основании соответствующего разрешения, в противном случае охотников будут штрафовать”.

"Действующее законодательство предусматривает увеличение размера штрафов, ведется работа в этом направлении. Проект направлен в соответствующие органы, многие из которых дали положительные отзывы. Ожидается, что в ближайшее время он будет представлен в правительство на утверждение. Проект предусматривает увеличение как размера выплат за охоту на животных, так и нанесенного ущерба в несколько раз”, отметил Х. Ализаде.