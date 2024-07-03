Начальник службы: Дождливая погода привела к активизации оползней

Наблюдаемая в последние дни дождливая погода в Азербайджане привела к активизации оползней.

Наблюдаемая в последние дни дождливая погода в Азербайджане привела к активизации оползней.

Об этом Report сообщил начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

"В последние дни на территории Азербайджана, особенно в горных и предгорных районах, наблюдается нестабильная и дождливая погода. Это привело к активизации экзогенных геологических процессов в некоторых частях страны. После обильных осадков произошли локальные активизации, и в нескольких местах были зафиксированы оползни", - сказал он.

Махмудов отметил, что в результате оползня повреждено дорожное полотно на 75,2-километровом участке автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах, проходящем через Гобустанский район.

Глава метеослужбы призвал граждан проявлять повышенную осторожность в ближайшие дни с учетом прогнозируемой дождей в ряде регионов страны.

"Настоятельно просим граждан не игнорировать предупреждения синоптиков и не забывать о мерах предосторожности" - подчеркнул глава службы.