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Начальник службы: Дождливая погода привела к активизации оползней

Начальник службы: Дождливая погода привела к активизации оползней Наблюдаемая в последние дни дождливая погода в Азербайджане привела к активизации оползней.
Экология
3 июля 2024 г. 16:39
Начальник службы: Дождливая погода привела к активизации оползней

Наблюдаемая в последние дни дождливая погода в Азербайджане привела к активизации оползней.

Об этом Report сообщил начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

"В последние дни на территории Азербайджана, особенно в горных и предгорных районах, наблюдается нестабильная и дождливая погода. Это привело к активизации экзогенных геологических процессов в некоторых частях страны. После обильных осадков произошли локальные активизации, и в нескольких местах были зафиксированы оползни", - сказал он.

Махмудов отметил, что в результате оползня повреждено дорожное полотно на 75,2-километровом участке автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах, проходящем через Гобустанский район.

Глава метеослужбы призвал граждан проявлять повышенную осторожность в ближайшие дни с учетом прогнозируемой дождей в ряде регионов страны.

"Настоятельно просим граждан не игнорировать предупреждения синоптиков и не забывать о мерах предосторожности" - подчеркнул глава службы.

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