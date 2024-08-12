Начальник службы: На Каспии наблюдается резкое понижение уровня воды

С 2011 года по сегодняшний день в Каспийском море наблюдаются резкие колебания уровня воды.

С 2011 года по сегодняшний день в Каспийском море наблюдается резкий спад уровня воды.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Национальной гидрометеорологической службы Назим Махмудов на мероприятии, проведенном Министерством экологии и природных ресурсов в Национальном приморском парке по случаю Дня Каспия.

По словам специалиста, уровень воды в Каспийском море может меняться в течение года в зависимости от сезона, а его периодические колебания связаны с тем, что Каспий является закрытым водным бассейном.

Н.Махмудов отметил, что, поскольку перепады уровня моря зависят, в том числе, от глобальных климатических процессов, важно, чтобы все прикаспийские страны принимали активное участие в разработке мер по адаптации.

"Важны также глобальные усилия по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу. Изменение уровня Каспийского моря влияет на окружающую среду, хозяйственные отрасли, особенно на нефтегазовые операции на море, морской транспорт, деятельность портов", - сказал Н.Махмудов.

Начальник службы подчеркнул, что особое значение придается региональному и международному сотрудничеству в этой области.