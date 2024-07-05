Начальник службы: Гражданам не рекомендуется в дневные часы долго находиться на открытом воздухе

Сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове, а также низменных районах республики максимальная температура воздуха составляет 33-38, в горных районах - 22-27 градусов тепла.

Сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове, а также низменных районах республики максимальная температура воздуха составляет 33-38, в горных районах - 22-27 градусов тепла.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

Он отметил, что 6 июля также сохранится жаркая погода, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 34-39, в Нахчыванской АР и низменных районах - 35-38, местами до 40 градусов тепла.

"6 июля на Абшеронском полуострове в результате преобладания слабого ветра в отдельные часы жаркая погода может вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей. По этой причине гражданам не рекомендуется в дневные часы долго находиться на открытом воздухе", - сказал начальник службы.