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Начальник службы: Для осеннего посева подготовлено 416 га территории лесного фонда

Начальник службы: Для осеннего посева подготовлено 416 га территории лесного фонда На сегодняшний день для осеннего посева подготовлено 416 гектаров территории лесного фонда.
Экология
3 октября 2023 г. 11:21
Начальник службы: Для осеннего посева подготовлено 416 га территории лесного фонда

На сегодняшний день для осеннего посева подготовлено 416 гектаров территории лесного фонда.

Об этом Report сообщил начальник Службы развития лесов Джаббар Гарибов.

По его словам, в целях реализации лесовосстановительных мероприятий на землях лесного фонда на территориях обслуживания региональных лесохозяйственных центров продолжаются работы по подготовке почвы: "В связи с посевным сезоном в Лянкаранском, Масаллинском, Товузском, Сабирабадском, Шабранском, Губинском, Гусарском, Исмаиллинском, Габалинском, Огузском, Шекинском, Загатальском, Балакянском, Агджабединском, Гейгельском, Джалилабадском, Бардинском, Шемкирском, Гедабекском и других районах подготовительные работы проведены на общей площади 416 гектаров. В соответствии с осенним планом в лесных массивах будут высажены дуб, бук, граб, клен, вяз, платан, липа, ясень и другие деревья различных пород, выращенные в питомниках региональных лесохозяйственных центров".

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Версия на азербайджанском языке Bu günədək 416 hektar meşə fondu ərazisi payız əkini üçün hazırlanıb

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