Начальник объединения: Ночью незаконно без документов было создано место для парковки

"На этой территории раньше была небольшая парковка. Союз кинематографистов Азербайджанской Республики неоднократно обращался, но исполнительная власть города Баку и Бакинское транспортное агентство не давали положительного ответа".

"На этой территории раньше была небольшая парковка. Союз кинематографистов Азербайджанской Республики неоднократно обращался, но исполнительная власть города Баку и Бакинское транспортное агентство не давали положительного ответа".

Как сообщает Report, об этом начальник жилищно-коммунального хозяйственного объединения Насиминского района Низами Маилов сказал журналистам в связи с демонтажем незаконной парковки.

По его словам, несмотря на неоднократные попытки снять бордюры, это было пресечено: "Ночью без какого-либо официального документа незаконно было создано парковочное место. Что касается порчи зеленых насаждений на этой территории, здесь было одно устаревшее, аварийное дерево, которое было вырублено. Сейчас ведутся соответствующие разбирательства, общественность будет проинформирована о результатах".