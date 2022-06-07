О нас

Начальник объединения: Ночью незаконно без документов было создано место для парковки

Начальник объединения: Ночью незаконно без документов было создано место для парковки "На этой территории раньше была небольшая парковка. Союз кинематографистов Азербайджанской Республики неоднократно обращался, но исполнительная власть города Баку и Бакинское транспортное агентство не давали положительного ответа".
Экология
7 июня 2022 г. 17:24
Начальник объединения: Ночью незаконно без документов было создано место для парковки

"На этой территории раньше была небольшая парковка. Союз кинематографистов Азербайджанской Республики неоднократно обращался, но исполнительная власть города Баку и Бакинское транспортное агентство не давали положительного ответа".

Как сообщает Report, об этом начальник жилищно-коммунального хозяйственного объединения Насиминского района Низами Маилов сказал журналистам в связи с демонтажем незаконной парковки.

По его словам, несмотря на неоднократные попытки снять бордюры, это было пресечено: "Ночью без какого-либо официального документа незаконно было создано парковочное место. Что касается порчи зеленых насаждений на этой территории, здесь было одно устаревшее, аварийное дерево, которое было вырублено. Сейчас ведутся соответствующие разбирательства, общественность будет проинформирована о результатах".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Birlik rəisi: “Gecə saatlarında sənəd olmadan qanunsuz parklanma yeri düzəldilib”

Самое читаемое

ЕС: Мы привержены углублению сотрудничества на Южном Кавказе
ЕС: Мы привержены углублению сотрудничества на Южном Кавказе
1 июня 2022 г. 03:20
Ильхам Алиев: Южный газовый коридор – проект, которым мы можем гордиться
Ильхам Алиев: Южный газовый коридор – проект, которым мы можем гордиться
1 июня 2022 г. 12:04
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
1 июня 2022 г. 13:38
Премьер-министр Украины: Мы высоко ценим помощь Азербайджана
Премьер-министр Украины: Мы высоко ценим помощь Азербайджана
2 июня 2022 г. 10:04
В Праге из-за сбоя в работе электросети остановились трамваи и метро
В Праге из-за сбоя в работе электросети остановились трамваи и метро
2 июня 2022 г. 12:06
Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия РФ в Украине геноцидом
Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия РФ в Украине геноцидом
2 июня 2022 г. 15:37
Главы стран Балтии обсудят с Шольцем участие Германии в укреплении восточного фланга НАТО
Главы стран Балтии обсудят с Шольцем участие Германии в укреплении восточного фланга НАТО
3 июня 2022 г. 13:10
В Украине предложили проложить в Польше железную дорогу для вывоза зерна
В Украине предложили проложить в Польше железную дорогу для вывоза зерна
3 июня 2022 г. 16:42
В Сальяне автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
В Сальяне автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
4 июня 2022 г. 19:34
В России выявили свыше 3 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
В России выявили свыше 3 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
5 июня 2022 г. 12:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi