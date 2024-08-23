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Начальник госслужбы: Надо ужесточить меры для борьбы с загрязнением природы в Карабахе

Начальник госслужбы: Надо ужесточить меры для борьбы с загрязнением природы в Карабахе Необходимо принять более серьезные меры в отношении лиц, которые загрязняют окружающую среду во время посещения освобожденных территорий.
Экология
23 августа 2024 г. 10:45
Начальник госслужбы: Надо ужесточить меры для борьбы с загрязнением природы в Карабахе

Необходимо принять более серьезные меры в отношении лиц, которые загрязняют окружающую среду, посещая освобожденные территории.

Об этом Report сообщил начальник Государственной службы экологической безопасности Хикмет Ализаде.

По его словам, законодательство Азербайджана предусматривает наказание за подобные деяния: "Физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 700 до 1000 манатов, должностные лица - от 3000 до 4000 манатов, юридические лица - до 10 000 манатов".

Х.Ализаде также предложил подвергать такие действия общественному порицанию.

"Я бы даже внес предложение о запрете въезда этих лиц на освобожденные территории, что стало бы уроком для других граждан", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Xidmət rəisi: Azad olunan ərazilərə səfər zamanı ətrafı zibilləyənlərə qarşı ciddi tədbirlər görülməlidir

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